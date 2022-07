"Adotta una Statua": l'iniziativa per dare nuova vita alle sculture dimenticate del Duomo  

"Adotta una Statua" è l’iniziativa promossa dalla Veneranda Fabbrica - lo storico ente senza scopo di lucro preposto alla costruzione e alla valorizzazione della Chiesa Cattedrale di Milano - per recuperare e dare nuova vita ad alcune sculture che, per ragioni conservative, non possono più essere lasciate in opera sul Duomo di Milano e per questo motivo sono depositate presso il Cantiere Marmisti, il laboratorio alle porte della città dove nascono le nuove sculture destinate al Monumento e trovano ricovero quelle più fragili.

Tra le società che hanno aderito al progetto anche Techbau, azienda novarese leader nell'ingegneria e nelle costruzioni, che ha scelto di occuparsi del restauro di una scultura risalente al XVII secolo, dal titolo "San Michele e il demonio", che rimarrà nella sede della società, a Castelletto Ticino (NO), per almeno un anno. Una singolare coincidenza, quasi un ritorno alle origini per una scultura proveniente della Cattedrale. Il marmo da cui sono state plasmate molte delle sue sculture proveniva proprio dalle sponde del Ticino, dove un tempo barconi e chiatte ne attraversavano le acque trasportando i blocchi di Candoglia con incisa la celeberrima sigla AUF (Ad Usum Fabricae, cioè esenti dal dazio, da cui l’espressione "a ufo").