A Trento apre "RespirArt": il "primo parco d'arte ambientale che suona"

Era unico già per diversi aspetti, ora il parco della Val di Fiemme, a Pampeago, valico alpino ai confini fra le province di Trento e Bolzano, diventa anche il primo parco che traduce l'arte in suono. In vista della 14esima Manifestazione internazionale d'arte ambientale "RespirArt 2022", dal 23 al 30 luglio 2022, la collezione di opere ospitate nella suggestiva cornice - in tutto 37 installazioni - si arricchisce di 16 "opere sonore": gli spettatori non solo possono vederle, ma anche ascoltarle, attraverso delle particolari cuffie acustiche.