La fine del mondo sarà il "13 novembre 2026": sul web ritorna in voga uno studio del 1960

La fine del mondo? Venerdì "13 novembre 2026". È ciò che sostiene uno studio del fisico austriaco Heinz von Foerster e pubblicato nel 1960 sulla rivista Science, tornato a essere discusso online in questi giorni. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Il venerdì 13 nell'immaginario collettivo è associato a eventi negativi e alla sfortuna: forse troppa, in questo caso. Meglio dunque cerchiare in rosso questa data sul nostro calendario e, nel caso di impegni o progetti in ballo, meglio concluderli con qualche giorno di anticipo.