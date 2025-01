"Rinascimento a Fermo”, in mostra l'arte rinascimentale della città marchigiana

“Rinascimento a Fermo” si completa con un suggestivo video immersivo dedicato alle opere in mostra e non solo, che invita a un viaggio fra nuvole, angeli e putti, in un’esplosione di colori. Come scriveva Leonardo Da Vinci: “Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare”. La mostra permette una riflessione sulla bellezza e ampiezza di questo meritevole patrimonio e si arricchirà di opere durante il periodo di esposizione per stimolare ulteriori studi e approfondimenti.