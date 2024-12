"La libera maniera", l'arte fuori dagli schemi nelle opere di Burri, Fontana, Pomodoro e Munari

L’esposizione si apre con Alberto Magnelli e Corrado Cagli che, dopo una prima esperienza astratta tra le due guerre, portano in dote dall'esilio le più attuali esperienze artistiche. Le sperimentazioni degli artisti in mostra si traducono nelle sensibilità polimaterica di Alberto Burri, dalle nuove dimensioni spaziali indagate da Lucio Fontana ma anche da Edmondo Bacci, Gino Morandis, Tancredi Parmeggiani, Cesare Peverelli e Gianni Dova. Le nuove generazioni che dalla fine degli anni Quaranta possono iniziare ad affermare la loro proposta pittorica si indirizzano verso esperienze che scoprono il segno, così Carla Accardi, Achille Perilli e Antonio Sanfilippo, ma anche il gesto che può assumere caratteri rivoluzionari come in Emilio Vedova. Colore e cromie decantano nella preziosa pittura di Afro Basaldella e Mario Nanni, mentre altri loro coetanei sono interessati a costruire una realtà tangibile e oggettiva, che supera ogni estrazione o riferimento al reale: è il caso di Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati, Gianni Monnet. E ancora c’è chi come Renato Birolli, Ennio Morlotti e Antonio Corpora continuano a guardare alla natura proponendo dense superfici pittoriche o, al contrario, chi scruta l’universo atomico che in quel momento ha una non poca influenza nelle arti, come avviene in Enrico Baj, Guido Biasi e Mario Persico. Le artiste intanto prendono parte a questa nuova dimensione con una sensibilità fortemente autonoma: sono Renata Boero, Regina, Paola Levi Montalcini e Grazia Varisco. Conclude il percorso espositivo un nucleo di artisti che si forma in questo periodo e che fa proprie queste premesse per portarle a dimensioni nuove nel decennio successivo: Toti Scialoja, Gastone Novelli, Mario Nigro, Enrico Castellani, Gianni Colombo e Agostino Bonalumi. In mostra anche opere di Piero Dorazio, Plinio Mesciulam, Alberto Moretti, Cesare Peverelli, Giulio Turcato e Arnaldo Pomodoro, alla sue prime esperienze pittoriche di metà anni cinquanta.