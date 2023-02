Eva Kant compie 60 anni, per festeggiarla tre iniziative editoriali e una moneta dalla Zecca

Il primo marzo del 1963 uscì infatti nelle edicole di tutta Italia il terzo numero di "Diabolik" in cui fa la sua prima comparsa Eva Kant, donna misteriosa ed elegantissima, creata per volere delle sorelle Giussani e ispirata nell'aspetto e nel portamento a Grace Kelly , destinata a diventare l'inseparabile compagna sulla scena del crimine e nella vita di Diabolik.

Nessun altro personaggio ha rappresentato così puntualmente i sogni degli italiani e le aspirazioni delle italiane. Bionda, bellissima, occhi verdi, la compagna del Re del Terrore appare per la prima volta nell'episodio "L'arresto di Diabolik" e ribalta, da subito, tutte le convenzioni della letteratura popolare. Se fino ad allora il ruolo della compagna del protagonista era quello di mettersi nei guai, in modo da farsi salvare dal suo uomo, Eva, alla sua prima apparizione, salva lei Diabolik dalla ghigliottina.

Le iniziative per festeggiare Eva Kant - In occasione del 60° anniversario dalla sua nascita, Eva comparirà su una moneta emessa dalla Zecca di Stato che, insieme a quelle dedicate a Diabolik e Ginko, formerà un trittico da collezione. Nel corso dell'anno, inoltre, Lady Kant sarà protagonista di diverse iniziative editoriali. Ecco le prime tre:

- "Nel nome dei Kant". Il 1° marzo uscirà l'albo inedito della serie regolare e, a sessant'anni precisi dalla prima comparsa in edicola di Lady Eva Kant, Astorina le dedica un numero che prende le mosse dal suo passato "prima di Diabolik".

- "All'ombra del patibolo". Per la metà di aprile è invece prevista la pubblicazione del Grande Diabolik primaverile dove Eva sarà di nuovo protagonista. Il Re del Terrore e la sua compagna sono in uno Stato centro-africano per mettere a segno un colpo sensazionale ai danni del dittatore locale. Le cose non vanno come previsto: Diabolik viene catturato e condannato a morte. Eva ha pochissimi giorni per sottrarlo al cappio del boia ma si trova lontano da Clerville, da sola e in un luogo che conosce pochissimo. Solo un miracolo le potrebbe permettere di salvare la vita del proprio compagno. A completare il volume, alcune storie brevi, sempre con protagonista Eva Kant, dal tono decisamente più leggero.

- "Eva Kant. Quando Diabolik non c'era". Il drammatico passato di Eva prima del suo incontro con Diabolik, è stato raccontato in un apprezzatissimo Grande Diabolik uscito nel 2003. Il prossimo maggio, a vent'anni di distanza dalla prima uscita, Astorina lo riporta in edicola con una nuova formula, una veste editoriale di pregio e arricchito da un'inedita e delicata presenza di colore.

Queste sono solo le prime iniziative dedicate alla compagna di Diabolik, nel corso dell'anno ci saranno altre occasioni per festeggiare il "compleanno" di Lady Kant.