Dal primo episodio di Csi all’ultimo di Bojack Horseman: i 20 anni che hanno cambiato la Tv in "Serial Moments"

Quali sono le migliori serie del 2020? E degli ultimi 20 anni? " Serial Moments ", di Diego Castelli e Marco Villa, i fondatori del sito specializzato Serialminds.com, serve proprio a questo: aiutare lo spettatore a scegliere. Edito da Utet Università, questo libro, il primo del genere sul fenomeno Tv, parte da 40 scene indimenticabili per raccontare altrettante serie che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni. Si va, così, dal primo episodio di Csi all’ultimo di Bojack Horseman, costruendo un percorso storico-critico attraverso i prodotti che in qualche modo hanno innovato e rinnovato il linguaggio o lo stile narrativo. Una guida completa, insomma, alla serialità televisiva e alla sua storia.

Quaranta capitoli, dunque, per altrettante tappe. Perché, le serie tv sono diventate, da fenomeno per appassionati, una presenza costante nella nostra vita, modificando le abitudini di visione e l’intero panorama televisivo.

E come orientarsi in una produzione sempre più ricca, che offre decine e decine di prodotti nuovi ogni anno? "Serial Moments" serve proprio a questo: aiuta lo spettatore a scegliere.



Gli autori, Castelli e Villa, infatti, fondatori nel 2010 di Serialminds.com, il sito italiano più longevo dedicato alle serie tv con oltre mille titoli analizzati. propongono, in questo volume in libreria dal 6 novembre, quelle che sono state le opere più importanti degli ultimi venti anni, da Csi a BoJack Horseman.



Un'anteprima per i lettori di Tgcom24:



Serial Moments

Diego Castelli e Marco Villa

Utet Università

pp. 304

21 euro