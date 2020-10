Assassin's Creed si espande: serie televisiva e tanti altri progetti in arrivo

La serie, che è stata anticipata da un teaser pubblicata sul canale NX di Netflix, sarà prodotta da Jason Altman e Danielle Kreinik, executive producer della divisione Ubisoft Film & Television.

"Siamo entusiasti di poter collaborare con Ubisoft per dar vita all'intricato e complesso stile narrativo per cui Assassin's Creed è tanto apprezzato, ha confessato Peter Friedlander, vicepresidente di Netflix che si occupa delle serie originali per il network.

Solo poco tempo fa, le due parti avevano annunciato una collaborazione per una serie anime di Splinter Cell, e in tal senso anche Assassin's Creed seguirà un percorso simile: nei piani di Ubisoft e Netflix ci sono infatti due serie cartoon, una tradizionale e l'altra per gli amanti delle produzioni di stampo giapponese, che espanderanno l'universo del franchise in modo esponenziale.

Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni su una possibile data di lancio per la serie televisiva di Netflix basata su Assassin's Creed: così come per i vari progetti legati a Resident Evil, ne sapremo di più verosimilmente nel 2021.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!