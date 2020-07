Splinter Cell, dai videogiochi al piccolo schermo: in arrivo la serie animata

La serie sarà realizzata da Ubisoft in collaborazione con Derek Kolstad, sceneggiatore dei film di John Wick, e andrà in onda in esclusiva su Netflix: le due parti hanno siglato un accordo per due stagioni e sedici episodi che saranno trasmesse sulla piattaforma streaming.

Al momento non ci sono dettagli concreti sulla trama della serie d'animazione: non sappiamo se si baserà su qualche evento specifico visto negli episodi della serie videoludica o se narrerà una storia originale, né tantomeno è stato specificato se gli attori e doppiatori originali (nel nostro caso, la storica voce di Sam Fisher, Luca Ward) saranno confermati per l'occasione.

Di certo, l'annuncio di una serie televisiva di Splinter Cell fa ben sperare: l'idea di allargare gli orizzonti del franchise potrebbero celare la voglia di Ubisoft di preparare il terreno in vista di un episodio per PC e console di nuova generazione. Da tempo, infatti, si parla di un possibile ritorno di Sam Fisher con un nuovo capitolo della saga stealth per eccellenza: non resta che sperare in una conferma nei prossimi mesi.

