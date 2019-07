Da Van Gogh a Picasso: a Milano arriva la collezione del Guggenheim di New York

Cinquanta capolavori dei più grandi artisti del Novecento, provenienti dal museo Guggenheim di New York, saranno in mostra a Milano a Palazzo Reale. Dal 17 ottobre 2019 fino al 9 febbraio 2020 si potranno ammirare le opere dei maestri dell'impressionismo così come quelle degli artisti delle avanguardie novecentesche. Ogni lavoro appartiene alla collezione che il mercante Justin H. Thannhauser ha donato nel 1963 alla Solomon R. Guggenheim Foundation di New York.