Bologna, in mostra a Palazzo Pallavicini l'esposizione inedita di Botero

Cinquanta opere mai viste prima nella città di Bologna saranno ospitate in una mostra dedicata all'artista colombiano del '900 Fernando Botero. Dal 12 Ottobre 2019 al 12 Gennaio 2020 sarà possibile vedere l'esposizione nelle sale affrescate dello storico Palazzo Pallavicini in Via San Felice vicino Piazza Maggiore. Articolata in 6 sezioni, la mostra ripercorre i temi cari all'artista considerato un'icona dell'arte contemporanea e diventato famoso per l'uso delle figure "grasse" che hanno sempre distinto i suoi quadri.