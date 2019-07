Varignana Music Festival, la musica classica come non l'avete mai sentita

A cominciare dai pianisti, con quattro nomi illustri, come Saleem Ashkar, solista al fianco di direttori quali Mehta, Barenboim, Muti e Chailly, Nikolay Khozyainov, ospite regolare della Carnegie Hall di New York come della Suntory Hall di Tokyo, Federico Colli, premiato al "Mozart" di Salisburgo e al "Leeds", e Boris Petrushansky. Questi ultimi li ascolteremo sia in recital che al fianco del Brodsky Quartet e del Quartetto Noûs, oggi a tutti gli effetti la storia e il futuro del quartetto d’archi.



Prestigiosi gli ensemble, con i cameristi del blasonato Festival Strings Lucerne, cui si aggiunge l’ormai tradizionale Grand Opening affidato alla compagine ufficiale del Coro e Orchestra del Varignana Music Festival, ospite di sedi che vanno dal Gewandhaus di Lipsia al Vaticano. Del tutto inedito il trio che a Khozyainov vede affiancarsi un figlio d’arte come il clarinettista Tommaso Lonquich e la flautista Irena Kavćić, così come l’incontro, per la matinée finale del Festival, fra il violino di Gilles Apap, considerato dal grande Menuhin il proprio erede ideale, e il Quintetto d’Archi del Teatro Comunale di Bologna, composto dalle prime parti della storica Orchestra.



Dieci giorni di festival che sono anche l’occasione per un soggiorno dedicato al benessere, perché se la musica è un linguaggio universale, lo è anche il piacere di riscoprire il repertorio classico in uno dei più incantevoli resort italiani. Al Varignana Music Festival i grandi artisti internazionali si incontrano, danno vita a progetti inediti e nuove sinergie creative e insieme condividono con il pubblico un’esperienza anche al di là del concerto stesso. Al termine di ogni esibizione, infatti, ospiti e performer sono invitati a una cena gourmet sotto le stelle in cui gli chef del Palazzo accompagnano alla scoperta dei sapori a chilometro zero coltivati nell’azienda agricola del resort: un momento che avvicina palcoscenico e platea e che conclude, con il meglio della buona cucina, un’immersione nella natura, nella bellezza, nella cultura.



Il programma

4 LUGLIO GIOVEDÌ ORE 21 / THURSDAY 9 PM GRAND OPENING CORO E ORCHESTRA DEL VARIGNANA MUSIC FESTIVAL Lorenzo Bizzarri direttore / conductor Beethoven, Verdi, Rossini, Leoncavallo, Mascagni, Puccini

5 LUGLIO VENERDÌ ORE 20 / FRIDAY 8 PM SALEEM ASHKAR pianoforte / piano Brahms, Schumann, Beethoven

6 LUGLIO SABATO ORE 20 / SATURDAY 8 PM FESTIVAL STRINGS LUCERNE CHAMBER PLAYERS Alexander Janiczek violino / violin Erika Schutter violino / violin Dominik Fischer viola / viola Katrin Burger viola / viola Alexander Kionke violoncello / cello Regula Maurer violoncello / cello R. Strauss, Haydn, Čajkovskij

7 LUGLIO DOMENICA ORE 20 / SUNDAY 8 PM THE BRODSKY QUARTET Schubert, Tanaka, Ravel

8 LUGLIO LUNEDÌ ORE 20 / MONDAY 8 PM FEDERICO COLLI pianoforte / piano Mozart, Beethoven, Musorgskij

9 LUGLIO MARTEDÌ ORE 20 / TUESDAY 8 PM THE BRODSKY QUARTET FEDERICO COLLI pianoforte / piano Purcell, Beethoven, Schumann

10 LUGLIO MERCOLEDÌ ORE 20 / WEDNESDAY 8 PM IRENA KAVĆIĆ flauto TOMMASO LONQUICH clarinetto / clarinet NIKOLAY KHOZYAINOV pianoforte / piano Debussy, Schumann, Prokof’ev, Gershwin, Saint-Saëns

11 LUGLIO GIOVEDÌ ORE 20 / THURSDAY 8 PM QUARTETTO NOÛS BORIS PETRUSHANSKY pianoforte / piano Mendelssohn, Brahms

12 LUGLIO VENERDÌ ORE 20 / FRIDAY 8 PM NIKOLAY KHOZYAINOV pianoforte / piano Chopin, Liszt, Ravel

13 LUGLIO SABATO ORE 12 / SATURDAY 12 PM MATINÉE QUINTETTO D’ARCHI DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA GILLES APAP violino / violin Mendelssohn, Folk Tunes



Per info e ticket

https://www.palazzodivarignana.com/it-IT/varignana-music-festival



Da quest’edizione è previsto inoltre un servizio transfer gratuito da e per il centro di Bologna.