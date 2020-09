Da Spider-man a Capitan America, Milano celebra "80 anni (e più) di supereroi Marvel"

Maestri come Jack Kirby, Steve Ditko, Olivier Coipel, Steve McNiven, John Buscema, Jim Steranko, Neal Adams, John Romita Sr., John Romita Jr., Bill Sienkiewicz, John Byrne, Rob Liefeld, Jim Lee fino ai grandi italiani che ultimamente si sono distinti in tutto il mondo per la loro arte come Simone Bianchi, Claudio Castellini e Gabriele Dell’Otto.

Lo scopo del percorso è quello di aiutare il visitatore a comprendere un viaggio tanto lungo quanto affascinante - partito dalla carta e arrivato sui grandi schermi - e al tempo stesso scoprire il complesso iter creativo che si nasconde dietro alla nascita e alla fortuna di un supereroe. La mostra sarà visitabile dal 12 settembre 2020 al 6 gennaio 2021 presso WOW Spazio Fumetto in Viale Campania 12 a Milano. Il prezzo del biglietto intero è di 5€.