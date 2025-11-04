Cultura, morto il celebre vignettista Giorgio Forattini

© Ansa
"Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell'ultimo secolo", era solito dire
Giorgio Forattini è morto all’età di 94 anni. L'Italia perde uno dei più grandi maestri della satira politica del Novecento. Con il suo tratto ironico, pungente e inconfondibile, ha saputo raccontare mezzo secolo di storia nazionale, ridisegnando con sarcasmo i volti del potere. "Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell'ultimo secolo", era solito dire, consapevole del segno profondo lasciato nel giornalismo e nella cultura del Paese.
Nato nel 1931 a Roma, ha lavorato per Panorama, Repubblica, ha diretto Il Male e creato illustrazioni per La Stampa, Il Giornale, primo a dare la notizia del decesso e QN.
Forattini è stato un grandissimo disegnatore, vignettista e giornalista, che ha raccontato l'Italia per decenni attraverso la sua inconfondibile satira e le sue vignette, che sono diventate un appuntamento quotidiano per milioni di lettori. La vignetta più celebre rimane quella che fece nel 1974 in occasione della vittoria dei no al referendum sul divorzio: rappresentava una bottiglia di spumante su cui era scritto 'No' che si stappava lanciando in aria un tappo che aveva le fattezze di Amintore Fanfani. Capace di leggere l'attualità e di creare metafore visive potenti e immediate che catturavano l'essenza degli eventi ha immortalato i vizi e le virtù dei leader politici italiani, creando icone visive.
Personaggi come Giulio Andreotti, Bettino Craxi e Giovanni Spadolini sono stati caratterizzati in modo indelebile dalla sua matita. Il suo stile irriverente e la sua capacità di osare hanno lasciato un segno inconfondibile nel giornalismo italiano. Nel 2008 dichiarò di essere stato querelato 20 volte solo da esponenti della sinistra.