Cubo di Rubik, a Cuneo una mostra per i 50 anni del celebre rompicapo

Il 20 settembre, in occasione del 50° anniversario di Rubik's®, l'originale Cubo di Rubik, è stata inaugurata a Cuneo, allo Spazio Innovazione, la mostra "50 anni di cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo", primo evento espositivo europeo dedicato alla storia del celebre Cubo, simbolo di creatività e pensiero logico, fenomeno mondiale che non ha mai smesso di intrattenere le menti curiose di tutto il mondo e che dall'anno della sua invenzione, il 1974, è stato capace di influenzare non solo il mondo della scienza e della matematica, ma anche di diventare in poco tempo una vera e propria icona pop dal design inconfondibile. L'esposizione, un progetto di CRC Innova, ideato, curato e prodotto da Associazione culturale CUADRI in collaborazione con Spin Master e con il contributo di Fondazione CRC, rimarrà aperta fino a domenica 27 aprile 2025, dal martedì al venerdì dalle 15:30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L'ingresso è gratuito.