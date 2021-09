Covid, a Bruxelles lo stress traumatico si cura anche con l'arte 

Stress e ansia sono solo alcuni degli effetti a lungo termine provocati dalla pandemia nelle persone. Il progetto, annunciato dall'assessora alla Cultura di Bruxelles, Delphine Houba, è stato pensato per aiutare coloro che hanno sofferto di più lo stress da pandemia. "La crisi del Covid, accentuando lo stress, l'esaurimento e altre patologie, ha confermato l'importanza di un simile progetto" ha sottolineato Houba.

I risultati dell'iniziativa, secondo quanto riporta il Guardian, verranno pubblicati l'anno prossimo. Per il momento si tratta ancora di un progetto pilota, ma l'obiettivo, in caso di risultati positivi sui partecipanti, è di estendere l'esperimento ad altri ospedali, oltre al Brugmann. Non solo, Houba spera che altri musei e collezioni d'arte della capitale si aggiungeranno ai cinque già partecipanti: i musei pubblici della Grand Palace, il Fashion & Lace Museum sulla Rue de la Violette, il Sewer Museum, il GardeRobe Manneken Pis e il Centrale for contemporary art. "Confido nella loro solidarietà, ma la decisione spetta a loro in base ai risultati della nostra esperienza pilota" ha aggiunto l'assessora.

Non è la prima volta che l'arte viene utilizza come sostegno in percorsi di riabilitazione mentale. La stessa Houba ha spiegato di aver strutturato questo progetto sul modello dello schema adottato nel Quebec, in Canada, dove i medici possono prescrivere a ciascuno dei loro pazienti fino a 50 visite ai musei all'anno. Ma è il Regno Unito ad aver già diversi anni fa sottolineato le potenzialità benefiche che arte e cultura possono avere su chi soffre di disturbi psichici. Lo dimostra un documento approvato dal 2017 dal parlamento inglese che invitava il sistema sanitario nazionale ad avvalersi dell'arte nella cura dei pazienti con patologie mentali.