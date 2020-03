Coronavirus, il mondo della musica classica si mobilita: concerti virtuali e opere liriche in streaming

Il mondo della musica classica non si arrende e non si ferma, nonostante il coronavirus. Teatri grandi e piccoli, in Italia e all'estero, stanno trasferendo i loro concerti online e invitando a partecipare, gratuitamente, un pubblico virtuale. Dalla Metropolitan Opera House di New York alla Filarmonica di Berlino fino alla Fenice di Venezia : tante le opere e gli spettacoli fruibili comodamente dal divano di casa. Un modo per combattere l'isolamento e sentirsi meno soli.

Filarmonica di Berlino - La Filarmonica di Berlino offre un mese di streaming gratuito. Attraverso il sito ufficiale è possibile accedere ai concerti di una tra le più prestigiose orchestre sinfoniche del mondo.

Metropolitan Opera House di New York - La Metropolitan Opera House di New York ha lanciato l'iniziativa "Nightly Met Opera Streams" "per confortare gli amanti dell'opera in questo momento così difficile". Il programma della prima settimana prevede classici senza tempo come Carmen, La Bohème e La Traviata. Qui puoi consultare il programma completo della prima settiamana di opere in streaming.

Fenice di Venezia - Da quando è iniziata l'emergenza, la Fenice di Venezia si è subito mossa per portare la cultura nelle case, pubblicando un’opera al giorno in streaming, fruibile gratuitamente. Sulla pagina Youtube del teatro, è possibile già vedere il Don Carlo di Giuseppe Verdi, ma anche altre produzioni musicali, a partire dal recentissimo concerto del Quartetto Dafne, trasmesso in streaming lo scorso 4 marzo dalla sala grande del Teatro di Campo San Fantin. Sul sito ufficiale possono essere consultati e scaricati i libretti di centinaia di opere così, come si possono sfogliare le foto di scena di moltissimi spettacoli degli ultimi anni.

L'Accademia di Santa Cecilia - L'Accademia di Santa Cecilia (Roma), una delle più antiche e prestigiose al mondo, sta proseguendo virtualmente la stagione di concerti sulla propria pagina Facebook e propone appuntamenti settimanali online gratuiti per tutti negli stessi giorni e orari dei suoi concerti sinfonici.

Accademia Chigiana - L'Accademia Chigiana (Siena), storica istituzione musicale fondata nel 1932, offre, sul suo canale Youtube, concerti inediti di grandi maestri, giovani interpreti e future star della scena concertistica. Sette gli appuntamenti, ogni giovedì e venerdì alle ore 21, fino al 3 aprile.

Anche la Bayerische Staatsopera di Monaco e la Guerilla Opera di Boston stanno trasferendo i loro concerti online.