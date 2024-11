Concorso Art Bonus 2024, premiato il Teatro Regio di Parma

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato e tutti i mecenati che ogni giorno rinnovano il loro sostegno alla nostra attività. Attraverso opere, concerti, spettacoli di danza e per bambini, il Teatro Regio diffonde la meraviglia dello spettacolo dal vivo, celebra, con il Festival Verdi e Verdi Off, il genio di Giuseppe Verdi dentro e fuori dal Teatro e con le sue Accademie coltiva i nuovi talenti con programmi formativi di altissimo livello, per tramandare la tradizione guardando al futuro. Lo stretto rapporto con i nostri mecenati in termini di impegno e fiducia, nato senz’altro dal senso d’appartenenza al proprio territorio e alla propria comunità, è negli anni cresciuto e si è evoluto grazie ad Art Bonus, facendo emergere la consapevolezza nei mecenati di poter orientare con il loro sostegno anche il supporto dello Stato verso quei progetti ai quali i mecenati tengono. Una consapevolezza importante che si traduce in ulteriore stimolo per noi a continuare a meritare la loro fiducia e il loro sostegno attraverso la condivisione dei progetti e la rendicontazione trasparente e puntuale", ha dichiarato Luciano Messi, Sovrintendente del Teatro Regio di Parma nel ricevere il premio.