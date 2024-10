Il Premio Malaparte 2024 è stato assegnato alla scrittrice britannica Rachel Cusk

Il Premio Malaparte, l'importante riconoscimento che si assegna ogni anno a uno scrittore internazionale, nel 2024, è stato assegnato alla scrittrice britannica Rachel Cusk. Come di consueto, la cerimonia di assegnazione si è svolta sull'isola di Capri. In Italia, Cusk è nota soprattutto per la sua trilogia recente, composta dai romanzi Resoconto, Transiti e Onori, proposti nella nostra lingua da Einaudi nella traduzione di Anna Nadotti. Il primo riporta le storie di alcuni personaggi incontrati durante un viaggio in Grecia; il secondo della rifondazione morale e materiale di una donna che dopo molti anni torna a Londra con due figli piccoli; il terzo mette in fila una serie di tranches de vie raccolte durante un altro viaggio. Sostenuta da uno stile particolarissimo, uscita nel giro di una manciata di anni, nel suo insieme la trilogia ha fatto parlare la critica internazionale di riscrittura delle regole del romanzo.