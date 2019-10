Compie 60 anni Asterix, l'irriducibile gallo più divertente della storia

Il 29 ottobre del 1959, sul primo numero della rivista " Pilote ", faceva la sua prima apparizione Asterix , uno dei personaggi più amati e importanti del fumetto del XX secolo. Creato da Renè Goscinny e Albert Uderzo , attraverso gli albi a fumetti e le trasposizioni cinematografiche, ha fatto divertire generazioni di adulti e bambini per 60 anni. E in questi giorni esce il nuovo albo, il 38esimo, " La figlia di Vercingetorige ".

Una nuova avventura che porta le firme di Jean Yves Ferri per i testi e di Didier Conrad per i disegni, Ormai da tempo le avventure di Asterix non sono realizzate dai suoi papà originali. Renè Goscinny, autore dei testi, è morto a soli 51 anni nel 1977, e Albert Uderzo, dopo aver portato avanti l'impresa da solo realizzando matite e testi, ha deciso di ritirarsi dopo il 34esimo albo, "Il compleanno di Asterix & Obelix - L'albo d'oro", del 2009, mantenendo però la supervisione dell'opera.

Dalla prima apparizione a oggi, le avventure del piccolo gallo, del suo amico Obelix e del villaggio di di irriducibili capaci di resistere alle truppe di Giulio Cesare grazie alla pozione magica del druido Panoramix, che li rende invincibili, sono diventate un classico. Nato subito dopo la seconda guerra mondiale, venne visto come un simbolo della resistenza francese al nazismo, ma con l'andare del tempo diventò un paradigma dello spirito francese, con Asterix incaricato di incarnare i pregi (eroico, coragggioso, spavaldo) e il suo compare Obelix i difetti dei franco-gallici (suscettibile, irascibile e goloso).



Le prime venti storie furono pubblicate a strisce su "Pilote", venendo raccolte in volumi brossurati a partire dal 1961. Dal 24esimo albo, "Asterix e i belgi", iniziarono a essere pubblicate direttamente in albi. Nel frattempo però erano già state poste le basi per il mito. dal primo "Asterix il gallico" ad "Asterix e Cleopatra", il successo di alcune storie fu tale che il passaggio al cinema arrivò nel 1967: in totale sono stati realizzati dieci film di animazione, e quattro in live action (vari attori alternatisi nei panni di Asterix ma Gerard Depardieu saldo in quelli di Obelix).