Non solo musica per Colapesce, ecco la prima mostra fotografica: "Racconta l'uomo"

Ci sono fotografi che ti interessano o che ti hanno ispirato?

Uno dei fotografi che mi piace ma per il lavoro che ha fatto con Herzog, che è uno dei miei registi preferiti, è Beat Presser, che è il suo fotografo di scena. Ci sono delle sue foto iconiche soprattutto per "Fitzcarraldo", che è uno dei miei film preferiti in assoluto: lui ha sempre un occhio discreto nel documentare. Non mi avvicino minimamente alla bravura di quel tipo di fotografi. Seguo tantissimi fotografi anche molto diversi. Ad esempio Gregory Crewdson che mi piace moltissimo. L'ho scoperto quando avevo circa 18 anni perché fece lo scatto per la copertina del disco degli Yo La Tengo, "And Then Nothing Turned Itself Inside Out". Lui praticamente crea delle scenografie gigantesche per scattare le foto e lì sembra quasi un rapimento alieno dove c'è tutto il buio intorno al blu e c'è questa figura che guarda il cielo e un faro che lo illumina. Tra gli italiani, Luigi Ghirri è uno dei miei preferiti, per la sua delicatezza, e come racconta anche lui, in parte, la solitudine. Poi Cesare Monti, è un altro fotografo più legato alla musica che ha scattato tutte le foto di copertina di Battisti e anche di tantissimi altri dischi italiani. Anche lui ha uno sguardo surreale che mi ha sempre piaciuto. Lanthimos, che è un regista, ma ha fatto un libro di fotografia stupendo, e Gardin, che è un altro gigante. Non ho velleità da fotografo. Ho il mio modo di fotografare che non riesco ad associare a qualcuno.