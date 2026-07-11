Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia, la Commissione Ue: "Sospendere i 2 milioni di finanziamenti"

Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. È la raccomandazione - forse più una richiesta - che la Commissione Ue ha presentato all'Eacea (European education and culture executive agency), dopo che la dirigenza dell'esibizione artistica ha aperto le porte e fornito un padiglione alla Russia. Un caso che aveva già scosso la Biennale, che prima era stata criticata apertamente da oltre 20 Paesi e poi aveva dovuto fare i conti con l'addio in blocco di tutta la giuria.