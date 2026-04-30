Venezia, caos alla Biennale: si dimette la giuria internazionale a pochi giorni dall'apertura della mostra
La decisione dopo le polemiche sull'esclusione di Israele e Russia e la visita degli ispettori del ministero della Cultura
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Nuovo scossone per La Biennale di Venezia. A pochi giorni dall'apertura della 61ª Esposizione internazionale d'Arte, si è dimessa l'intera giuria internazionale incaricata di assegnare i premi della manifestazione. A rendere nota la decisione è stata la stessa Fondazione, spiegando che "sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh".
I componenti
La giuria era composta da Solange Farkas, presidente, insieme a Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. L'uscita collettiva del gruppo apre ora un vuoto delicato nell'organizzazione della rassegna. La decisione arriva dopo giorni di forti tensioni legate alla scelta della giuria di escludere Israele e Russia dai possibili premi. Una scelta che aveva sollevato reazioni politiche e istituzionali.
Gli ispettori
Ad aumentare la pressione è stata anche la visita a Venezia degli ispettori del Ministero della Cultura italiano, arrivata proprio alla vigilia dell'apertura della manifestazione. La mostra aprirà al pubblico il 9 maggio, ma il clima attorno alla Biennale appare ora ancora più teso.