Venezia, caos alla Biennale: si dimette la giuria internazionale a pochi giorni dall'apertura della mostra

La giuria era composta da Solange Farkas, presidente, insieme a Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. L'uscita collettiva del gruppo apre ora un vuoto delicato nell'organizzazione della rassegna. La decisione arriva dopo giorni di forti tensioni legate alla scelta della giuria di escludere Israele e Russia dai possibili premi. Una scelta che aveva sollevato reazioni politiche e istituzionali.