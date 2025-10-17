La scultura per ridisegnare la realtà: Beverly Pepper in mostra a Bologna

Beverly Pepper, pioniera della scultura in ferro, della scultura pubblica monumentale site-specific e della Land Art, è stata una donna coraggiosa, che ha scelto di non conformarsi. Si è rimboccata le maniche ed è entrata in officina, tagliandosi i capelli e facendosi chiamare George, per imparare a dare forma con le proprie mani ai suoi pensieri. La sua è una visione emancipante dell'arte, che ha a che fare con gli aspetti relazionali, ambientali e comunitari. Non a caso per le sue opere si parla di Connective Art, ossia di arte come luogo di connessione e consapevolezza dello spazio e delle comunità, nell’intento di affrontare l’alienazione prospettata dall’avanzamento tecnologico. Fondamentale per lei è il concetto di querencia. Il termine spagnolo indica "il luogo nell’arena dove il toro va per sentirsi al sicuro dal matador" e dunque, in senso lato, quello spazio che dà sicurezza e rifugio, invitando alla riflessione e alla consapevolezza. In tempi segnati dall’incertezza e dall’alienazione, l’opera di Pepper resta così di sorprendente attualità: insegna che l’arte, quando è davvero pubblica, non è mai solo un oggetto, ma un’esperienza in cui riconoscersi e ritrovarsi. Un invito a cercare dentro e fuori di noi i nostri spazi più autentici.

