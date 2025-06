Barbarano Romano (Viterbo), scoperta una tomba etrusca inviolata con corredo completo

Una volta rimossa la lastra di chiusura della camera, sono stati subito individuati numerosi vasi, tra cui esemplari in ceramica fine dipinta in stile etrusco-geometrico, alcuni disposti con cura vicino all’ingresso in base a rituali precisi. Sul letto di sinistra sono stati trovati un bacile e ornamenti in bronzo, probabilmente appartenenti al defunto. Attualmente è in corso la documentazione scientifica preliminare, prima dell’avvio dello scavo completo.