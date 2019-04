Avengers, in uscita un volume a fumetti per ognuno dei supereroi della saga

Avengers, in uscita sei volumi a fumetti per ogni supereroe della saga Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In 120 pagine ecco i racconti a fumetti, sia di uscita più recente, sia provenienti dai numeri più importanti delle varie testate.



In ogni uscita, inoltre, sono presenti le origini dei personaggi che hanno fatto la storia della Marvel, sia per chi è già amante della saga degli Avengers e vuole un nuovo memorabilia nella sua libreria, sia per chi vuole scoprire dove tutto è iniziato.