Arriva "Il nuovo incubo", il primo numero della serie a fumetti "Samuel Stern"

Parla con i demoni il protagonista della nuova serie a fumetti di Bugs Comics. E' il libraio di Edimburgo Samuel Stern a dare il nome agli albi che mensilmente racconteranno le sue cupe avventure "investigative" tra posseduti. Creato da Gianmarco Fumasoli e Massimiliano Filadoro, il primo numero, "Il nuovo incubo", arriva nelle edicole dal 29 novembre. La nuova scommessa dell'editoria italiana a fumetti ha un fiuto che lo caccia sempre nei guai e gli fa passare le giornate a rincorrere i fantasmi dell’Edimburgo sotterranea, tra cimiteri, mausolei, cripte e torri. E' così che Samuel Stern si scontra con mostri più o meno materiali e, soprattutto, conosce una via d’accesso particolare all’Ombra delle persone, quell’angolo dell’animo umano capace di generare Demoni.

Non definiamolo l'"anti-Dylan Dog", visto che le atmosfere e le tematiche affrontate sono più vicine a personaggi come Constantine (Hellblazer) e a serie tv come "Outcast".

Arriva "Il nuovo incubo", il primo numero della serie mensile a fumetti "Samuel Stern" Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le storie che verranno proposte ogni mese, tutte con un leit-motiv soprannaturale, si baseranno su un impianto solidamente orrorifico, presentando un universo narrativo che lascerà un ampio spazio all'esplorazione di ansie e ossessioni legate al nostro tempo.

La volontà è un ritorno a un "format" popolare, quello che le edicole hanno in passato, consacrato al successo di pubblico.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24: