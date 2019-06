Andrea Camilleri in ospedale, i medici: lo scrittore è forte, condizioni stabili

Sono "stazionarie" ma sempre critiche le condizioni di Andrea Camilleri , colpito da un arresto cardiorespiratorio . All'ospedale di Roma in cui è ricoverato, il Santo Spirito, alle 17 è stato diffuso un bollettino medico, dove si sottolinea la "forte fibra" del paziente. Lo scrittore siciliano, di 93 anni, da lunedì mattina è in rianimazione. L'autore della saga del commissario Montalbano è attaccato a un macchinario per respirare.

"La forte fibra del paziente ci sta consentendo di proseguire come programmato l'iter diagnostico-terapeutico - ha detto Roberto Ricci, direttore del dipartimento di Emergenza del Santo Spirito -, con l'intento di supportare e stabilizzare la funzione degli organi vitali. La prognosi rimane riservata".



"Caro Maestro, siamo tutti in apprensione per te e siamo vicini alla tua famiglia - scrive su Facebook Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, dove Camilleri è nato il 6 settembre del 1925 -. Tu sei il nostro orgoglio, il simbolo di un paese che deve a te il rilancio in una platea mondiale e nella letteratura universale dei suoi difetti ma anche degli innumerevoli pregi".