Roma, Andrea Camilleri in rianimazione dopo un infarto | "Condizioni critiche, respirazione meccanica"

Non so picchi' ..ma da quando ho saputo che Camilleri non sta bene,son preoccupato come se fosse un parente.Forse picchi'le belle Persone le sentiamo sempre più Vicine .Forza Maestro, Tutti n'zemmula siamo con Lei . pic.twitter.com/7JHdQD4g7e

No, #Camilleri no, ancora no. Per favore maestro...

#UnaVitaInParole #CasaLettori @CasaLettori Il grande Maestro #Camilleri ricoverato in ospedale per un attacco cardiaco, ora in rianimazione. Tanto dispiacere. Tanta speranza. Andrea non mollare pic.twitter.com/4RJDDLrzNP

Camilleri si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. "Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio 'cunto', passare tra il pubblico con la coppola in mano", ha detto più volte il grande scrittore siciliano.



Il bollettino medico - "Le condizioni di Camilleri restano critiche, è ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata". Così Roberto Ricci, responsabile del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scrittore è ricoverato da stamattina per un arresto cardiaco. "Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l'iter diagnostico e terapeutico", ha aggiunto Ricci parlando ai microfoni davanti al nosocomio romano. "Lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria che ha permesso il ripristino dell'attività cardiocircolatoria. Camilleri è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico".