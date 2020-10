"America Virus America": i retroscena dietro queste presidenziali dominate dall'emergenza sanitaria

Quelle che si terranno a novembre saranno le elezioni più singolari della storia degli Stati Uniti. La pandemia ha mescolato tutte le carte, mettendo a dura prova la più prospera delle potenze mondiali. Chi vincerà tra Donald Trump e Joe Biden? In " America Virus America ", edito da Edizioni Piemme, Maria Luisa Rossi Hawkins delinea lo scenario in cui si svolgeranno queste presidenziali così imprevedibili e complicate. Sono quindi due figure molto diverse a contendersi la Casa Bianca. Da una parte Trump, che spera di poter essere riconfermato. Nessun altro Presidente nella storia americana è riuscito a polarizzare la nazione così come ha fatto lui. Ha personalizzato le istituzioni, scardinato lo status quo e eliminato, col suo potere, qualsiasi ostacolo interno.

E' riuscito a superare tanti scandali come quello del Russiagate e ad uscire illeso dall'impeachment. Ha fatto di Twitter il suo strumento di comunicazione prediletto per incitare elettori e sminuire avversari. La pandemia sembra però aver indebolito il suo personaggio. E ora sta tentando in tutti i modi di ribaltare la situazione a proprio favore.

Dall'altra parte, i democratici hanno deciso di schierare il rassicurante "uncle Joe", l'ex vicepresidente di Obama, che può contare sulla determinazione di Kamala Harris, combattiva e radicale aspirante vice. Per sapere quale sarà il 46esimo Presidente bisognerà aspettare novembre, ma in "America Virus America" c'è tutto quello che si nasconde dietro questa corsa all'ultimo voto dominata dall'emergenza Covid-19.

L'autrice - Maria Luisa Rossi Hawkins racconta gli Stati Uniti da 20 anni. E' la corrispondente da New York per i telegiornali e i programmi delle reti Mediaset e per sei anni ha ideato e condotto la rubrica quotidiana "Stelle a strisce" su Tgcom24. E' laureata a Padova in Scienze Politiche e si è specializzata in Politica comparata alla University of Virginia e alla Columbia University di New York.

L'anteprima per i lettori di Tgcom24:

AMERICA VIRUS AMERICA

di Maria Luisa Rossi Hawkins

Edizioni Piemme

192 pagine

Prezzo: 17,50€