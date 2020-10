"Ci vediamo all'uscita": il viaggio negli anni '90 di quattro amici alle prese con un segreto

Al funerale del fratello Marco, Benedetta si ritrova col cuore spezzato, ma circondata dall'affetto degli amici di una vita: Alice, Stefano e Maurino. Marco però nascondeva un segreto, che rischia di sconvolgere le loro vite. Per scoprire la verità, i quattro ragazzi dovranno fare un viaggio nel passato fino agli anni '90. "Ci vediamo all'uscita" è il romanzo, edito a Sperling & Kupfer, scritto da Silvia Rossi, Stefania Rubino e Ilaria Sirena, in arte "I Trentenni". E' così, dunque, che la vita di Benedetta, poco più che trentenne, è sconvolta dalla morte del fratello Marco. Ma al suo fianco restano fedeli gli amici di sempre. Tutti coinvolti in un viaggio nella memoria, nei ricordi, nella nostalgia. Come sulla macchina del tempo.