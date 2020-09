Una storia di amore e vendetta racchiusa ne "I segreti dello zerbino"

Chi non ha mai progettato di farla pagare al proprio ex? Deve averlo pensato anche Giorgia seduta sui tavolini di Gino's, un bar di quartiere così poco vitale e pieno di cliché da essere elevato a "monumento all'immobilismo". E mentre passa le giornate a riflettere su Manfredi - l'uomo che prima le ha rubato il cuore e dopo la rottura anche il futuro - la ragazza viene a conoscenza di un "professionista" della vendetta, in grado di garantire un efficace "sporco lavoro pulito". Esce il 17 settembre per Morellini Editore il romanzo "I segreti dello zerbino", opera verosimile e scanzonata figlia di una leggenda metropolitana e della coppia formata da Cecilia Pierami e Gian Luca Rocco.