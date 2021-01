"Addio Milano bella": in libreria l’ultima indagine dell’ingegner Cavenaghi

Ufficio stampa

Dopo i gialli "La provvidenza rossa" e "La confusione morale" ritorna con una nuova indagine l’ingegner Cavenaghi, richiamato in una Milano post-Pci, sconvolta da inchieste giudiziarie, corruzione dilagante e smarrimento ideologico in "Addio Milano bella" (edizioni Guerini e Associati). "La città aveva smarrito molti dei tratti che l’avevano fatta bella, ma avrebbe continuato a tra­sformarsi e a tornare quella di un tempo, come avveniva da secoli. Però c’era chi non voleva affrontare il travaglio del parto di una nuova fase": nel ritratto di una metropoli in subbuglio, catturata in una fase di trasformazione e crisi identitarie, il nuovo libro di Lodovico Festa, in uscita il 14 gennaio, tra finzione narrativa e accuratezza saggistica, è un racconto capace di parlare anche della Milano di oggi e di quella che sarà domani.