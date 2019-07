Addio ad Andrea Camilleri, l'Italia piange lo scrittore siciliano | Luca Zingaretti: Un senso incolmabile di vuoto"

"Adesso te ne vai e mi lasci con un senso incolmabile di vuoto - ha scritto su Instagram Luca Zingaretti , il volto del Commissario Montalbano -, ma so che ogni volta che dirò, anche da solo, nella mia testa, 'Montalbano sono!' dovunque te ne sia andato sorriderai sornione, magari fumandoti una sigaretta e facendomi l'occhiolino in segno di intesa, come l'ultima volta che ci siamo visti a Siracusa. Addio maestro e amico, la terra ti sia lieve! Tuo Luca".

"Un affettuoso arrivederci ad Andrea Camilleri - ha commentato la polizia di Stato -. Il commissario Montalbano ha svelato tanto del nostro lavoro mettendo in luce l'umanità dei poliziotti sempre al servizio delle comunità. Ci mancherà Maestro". E ancora la Lalli editore, la prima casa editrice che lo pubblicò nel 1978: "Lo ricordo bene come era - ha detto Fioranna Casamenti Lalli -. Già allora con un'eterna sigaretta in bocca. Il romanzo non ebbe bisogno di nessun editing particolare, Camilleri scriveva molto bene e fece tutto da solo".



Parole d'affetto e di stima anche dall'Associazione italiana editori: "Con la sua scrittura, la sua passione, i suoi racconti ha regalato a tutti noi memorabili, straordinarie e uniche occasioni di lettura appassionante e mai banale - ha ricordato il presidente Ricardo Franco Levi -. Il mondo del libro e la cultura italiana perdono una grande e specialissima personalità. La sua curiosità dell'uomo resterà viva attraverso le sue pagine sempre intelligenti e cariche di umanità".



Lutto anche nel mondo dello spettacolo. Rosario Fiorello ha condiviso su Twitter un video di un vecchio sketch in cui, accompagnato da Marco Baldini, provava a convincere Camilleri a girare uno spot con loro. "Buon viaggio Maestro - ha scritto -. La voglio ricordare così, con il sorriso".



Anche la politica si è unita al cordoglio per la scomparsa dello scrittore. "Una triste notizia per la Sicilia, che perde un suo figlio, e per l`Italia, che vede andarsene un suo magnifico maestro di vita. Addio Andrea Camilleri, ci mancherai". E' il messaggio scritto su Twitter del vicepremier Luigi Di Maio. Anche Matteo Salvini ha affidato ai social le sue parole: "Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia".