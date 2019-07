Addio ad Andrea Camilleri, è morto il papà del Commissario Montalbano

Si è spento a Roma lo scrittore siciliano Andrea Camilleri , 93 anni. L'autore della saga dei gialli del Commissario Montalbano era ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito da metà giugno, dopo essere stato colpito da un infarto . Scrittore, regista, autore teatrale e televisivo, sceneggiatore e saggista, era uno dei più importanti esponenti della cultura siciliana, e non solo, del '900.

In una nota la ASL Roma 1 ha comunicato che "con profondo cordoglio alle ore 08.20 del 17 luglio 2019 presso l'Ospedale Santo Spirito è deceduto lo scrittore Andrea Camilleri. Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del Maestro e della famiglia le esequie saranno riservate . Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio".

Lo scrittore da anni era diventato cieco, ma questo non gli aveva impedito di continuare a scrivere. Nel 2017, in un incontro a "Più libri più liberi", organizzato alla Nuvola di Fuksas a Roma, aveva spiegato le conseguenza della sua malattia: "Sono cieco, ma perdendo la vista tutti gli altri sensi si riacutizzano, vanno in soccorso. La memoria è diventata più forte, ricordo più cose di prima con molta lucidità e scrivo sempre".