Addio a Camilleri, è morto il papà di Montalbano

In una nota la ASL Roma 1 ha comunicato che "con profondo cordoglio alle ore 08.20 del 17 luglio 2019 presso l'Ospedale Santo Spirito è deceduto lo scrittore Andrea Camilleri. Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali". Per volontà dello scrittore e della sua famiglia non ci sarà nessun momento pubblico per le esequie, non ci sarà camera ardente e il funerale si svolgerà giovedì 18 luglio in forma privatissima. Solo dopo la sepoltura sarà reso noto il luogo in cui riposeranno le spoglie dell'autore, in modo da rendere possibile la visita ai tanti che lo hanno amato.