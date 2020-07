A Ondate, il ricordo di un amore tra l'oceano e la tavola da surf

L'oceano e le onde. L'attaccamento alla vita come quello alla tavola da surf, nel tentativo di restare in piedi. Il ricordo di un amore, quello per Kristen, spazzato via da una malattia. Nella graphic novel A Ondate, il fumettista statunitense AJ Dungo scava dentro sé stesso ripercorrendo le emozioni che hanno caratterizzato la sua vita. "Non posso dire che il surf mi appartenga, ma i suoi personaggi in qualche modo mi somigliano", ha commentato l'artista. Un racconto tenero e delicato, che intreccia la storia personale a quella della disciplina. Un turbinio di sentimenti che tornano ciclicamente a ricordare la perdita. Come l'onda, che ogni volta non può che infrangersi nel mare.