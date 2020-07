Marie e Pierre Curie, la storia d'amore che ha cambiato la scienza nella nuova opera "Radioactive"

Un sentimento in grado di riscrivere la scienza degli ultimi cento anni. Un binomio così forte da diventare fenomeno di costume. Una "storia di amore e contaminazione", così come si legge nel sottotitolo del libro " Radioactive " della scrittrice americana Lauren Redniss . L'opera racconta il viaggio, geografico e personale, che ha portato la 24enne Marya Skłodowska a partire dalla Polonia e diventare anni dopo la due volte premio Nobel Marie Curie . La donna, insieme al marito e scienziato Pierre, ha scoperto due nuovi elementi chimici, il radio e il polonio, diventando una pioniera della ricerca sulla radioattività.

La favola della coppia di scienziati si interrompe nel 1906, quando Pierre Curie muore in un incidente. Ma le scoperte della vedova non si fermeranno: seguendo le sue orme, la Redniss arriva in Asia e poi in America, tra applicazioni mediche e la minaccia nucleare. Un'analisi degli eventi che hanno segnato il nostro passato attraverso lo sguardo di una donna che ha contribuito in modo fondamentale alla storia dell'umanità.

RADIOACTIVE Una storia di amore e contaminazione

Lauren Redniss

Rizzoli Lizard

208 pagine

Prezzo 25,00€