A Napoli una mostra multimediale per ricordare Bud Spencer

La mostra racconterà, passo dopo passo, la vita di Bud Spencer, dalla sua iniziale attività sportiva come atleta di nuoto, a quella di attore, che lo ha portato nel corso degli anni a ricoprire anche le vesti di imprenditore, pilota, scrittore, compositore, cantante e persino inventore. L'esposizione si concentrerà anche sui personaggi protagonisti della sua storia: lo storico partner di tante avventure Terence Hill ai registi con i quali ha collaborato, come Steno, Olmi e Argento, solo per citarne alcuni.