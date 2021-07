A caccia di meraviglie senza tempo nei "Luoghi Segreti da visitare a Roma e dintorni"

Alte cascate immerse nella natura, all’interno del Comune di Roma. Castelli arroccati da cui in pochi minuti si può scendere nelle cuore della terra camminando in antiche gallerie scavate a mano quasi tremila anni fa. Laghi colorati, bianchi, blu cobalto e rossi. Capolavori di maestri del Rinascimento che giacciono dimenticati in piccoli borghi ignorati dai principali itinerari turistici. Città sotterranee con chilometri di gallerie o bunker antiatomici risalenti alla Guerra Fredda, pronti a ospitare migliaia di persone, con computer e schermi giganteschi abbandonati che sembrano usciti da un film di fantascienza. È una carrellata di luoghi segreti e misteriosi, quella raccolta per la prima volta in “Luoghi Segreti da visitare a Roma e dintorni”, scritto da Simone Toscano e da Andrea De Benedetti e edito da Newton Compton.

Un viaggio alla scoperta di quasi cento siti dimenticati eppure ammantati di un fascino sospeso nel tempo, come quello che può avere una vecchia ferrovia abbandonata (la Civitavecchia-Capranica) con decine di caselli disabitati e un ponte di ferro sospeso, quello sul fiume Mignone, a pochi passi da una necropoli etrusca. E poi il paese di Monterano, pensato dal Bernini e anch’esso abbandonato nei secoli. O la Polledrara di Cecanibbo, un alveo di fiume preistorico con i resti di decine di elefanti risalenti a oltre trecentomila anni fa.

I capitoli sono scritti come fossero un piccolo romanzo e sono pensati per ogni tipo di viaggiatore, da quello inesperto che magari si muove con la famiglia, fino al camminatore “professionista”: tutti sono stati catalogati in base alla distanza dal Campidoglio, per decidere al meglio quanto allontanarsi dalla Capitale. E quindi ecco quelli “entro dieci chilometri”, “entro venti”, “entro trenta” e infine “tra i quaranta e i sessanta”, dunque a non più di un’ora di macchina. In più, in ogni capitolo è presente un Qr Code che, fotografato con lo smartphone, farà aprire il navigatore con la meta già inserita.

Per gentile concessione di Newton Compton, pubblichiamo per i lettori di Tgcom24 un estratto del libro:

LUOGHI SEGRETI DA VISITARE A ROMA E DINTORNI

di Andrea De Benedetti e Simone Toscano

Newton Compton Editori

384 pagine

Prezzo: € 12,00

Ebook: € 4,99