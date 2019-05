15.800 note per il Duomo di Milano / 4: le vetrate e la meridiana solare

La storia della meridianaAll’interno del Duomo di Milano esiste una meridiana solare collocata nella prima campata dopo l’ingresso dalla facciata. La sua costruzione fu affidata nel 1786 durante il regno austroungarico dei sovrani Maria Teresa e Giuseppe II agli astronomi di Brera. La riforma del tempo introdotta quell’anno prevedeva di regolamentare l’orario a partire dal mezzogiorno solare (alla maniera transalpina) e non più come era avvenuto sino a quel momento a partire dall’istante del tramonto, cosa che determinò importanti variazioni nelle attività lavorative. Ancora funzionante ai giorni nostri, la meridiana è messa in evidenza sul pavimento da una sottile linea di ottone larga 15 mm, ai cui lati sono ben visibili formelle in marmo di Candoglia che raffigurano i 12 segni zodiacali.