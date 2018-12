"Sturmtruppen": una mostra a Bologna celebra i 50 anni di uno degli eserciti più famosi del fumetto

"Sturmtruppen 50 anni“: a Bologna una mostra celebra il genio di Bonvi Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sturmtruppen 50 anni“ intende esplorare non solo le celebri truppe militari, dal ‘sergenten‘ al ‘capitanen‘, simboli tragicomici della stupidità della guerra, dalla ‘striscia numero uno‘ ai numerosi inediti, ma anche tutto l’excursus artistico e personale di Bonvi. C’è infatti la ricostruzione dello studio nella vicina via Rizzoli, ci sono le tavole di Cattivik e Nick Carter, la graphic novel ante litteram “L’uomo di Tsushima”, sulla guerra tra Russia e Giappone; i ricordi dei tempi passati insieme a Vasco Rossi, Ciccio Ingrassia o Guido De Maria, fino all’elezione a sorpresa come consigliere comunale a Bologna nelle file del Pci, carica ricoperta dal 1985 al 1987. Una mostra che ospita più di 200 opere, ma che si è trasformata in un vero e proprio evento che ha invaso anche le strade di Bologna dove i soldaten sono andati in giro nel centro della città. L'esposizione è promossa da Genus Bononiae, Musei nella città e Fondazione Carisbo, in collaborazione con gli eredi Bonvicini.