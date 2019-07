“Riccardino”, l’ultimo Montalbano

Montalbano, che la Sicilia non l’ha mai voluta lasciare, ha varcato i confini per essere tradotto in trenta lingue, e grazie all’interpretazione dell’attore Luca Zingaretti nella fiction italiana più venduta nel mondo, ha raggiunto oltre un miliardo di persone.



“Ancora una storia, ancora un Montalbano, per favore!”. Camilleri poteva forse deludere i suoi lettori? Non sarà quindi “Il cuoco dell’Alcyon”, ventisettesimo capitolo della serie uscito a fine maggio per Sellerio, l’ultimo libro che vedrà protagonista il commissario di Vigata e la sua piccola “corte”, dall’eterna fidanzata Livia all’imbranato ed esilarante scudiero Catarella, oltre ai due “cavalieri”: Mimì Augello, braccio destro con la fissa delle fimmine e Fazio, l’ispettore con il “complesso dell’anagrafe”.

Lo scrittore siciliano aveva rassicurato qualche anno fa: Montalbano non andrà in pensione e non morirà. Certo, uscirà di scena anche lui dopo il suo “papà”. Come ? Lo scopriremo leggendo “Riccardino”, scritto dal Maestro tredici anni fa: “Mi era venuta un’idea su come far finire Montalbano, temendo l’Alzheimer ho preferito scriverlo subito”.



In “Riccardino” il commissario sparisce ma non muore, protagonista di un duello con se stesso. “Il personaggio – spiegava Camilleri a “La Stampa” – non può che finire nel momento in cui comincia a pensare al doppio. Cioè comincia a pensare a Luca Zingaretti. E si trova sopraffatto dall’altro personaggio. Montalbano – continua Camilleri - arriva sul luogo del delitto, e tutta la gente, sulla strada, col morto, tutti affacciati ai balconi che pare una festa. “Il commissario arrivò, Montalbano arrivò!”. “Cu, chiddru della televisione?”. “No, chiddru vero”. A Montalbano gli girano i cabasisi…».



La leggenda voleva il manoscritto custodito in una cassaforte negli uffici della casa editrice Sellerio. In realtà la storia che racconta la morte del Commissario si trova in un semplice cassetto , che contiene l’ultimo sogno dei tanti nipotini Montalbano-dipendenti, mai sazi dei cunti del nonno.



E non è escluso che Camilleri, autore prolifico che non ha mai smesso di scrivere e di dettare una volta persa la vista, non abbia pensato ad altri regali per i suo lettori. Come quelli che i bambini siciliani ricevono per il giorno dei morti, il 2 novembre: giocattoli, frutta martorana, pupi di zucchero, nascosti in giro per casa. Altri cunti, nuovi romanzi e scritti inediti, potrebbero essere custoditi in altri cassetti e da lì potrebbero presto uscire.