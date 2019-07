"Mooncop. Poliziotto lunare": le avventure di un eroe su una colonia desolata

A cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, il fumettista e illustratore inglese Tom Gauld si interroga nel suo nuovo lavoro "Mooncop" (ed. Mondadori, 104 pp., 18 euro) su come potrebbe essere la vita sul satellite divenuto una colonia desolata e in declino. In questa terra ormai abbandonata da tutti, c'è chi è ancora in cerca di avventure: è Mooncop, un eroico poliziotto lunare che continua le sue ronde quotidiane e non perde occasione per mostrare il suo coraggio: pronto a intervenire quando c'è da riportare a casa una ragazzina o quando una vecchietta cerca disperatamente il suo cane. A chiedere il suo aiuto, anche l'automa di Neil Armstrong, che vaga intorno al Museo della Luna, dove si ricordano vecchi splendori.