Addio al fumettista argentino Guillermo Mordillo Menéndez

A 12 anni aveva sfornato le sue prime vignette e avevano già quell'impronta che sarebbe diventato il suo stile: colori vivaci e spiccato umorismo. Tutti i suoi personaggi erano buffi e pacifici, gli animali disegnati con occhi enormi e le caratteristiche venivano enfatizzate. C'era l'elefante tondeggiante, la giraffa dal collo lunghissimo. Tra i premi ricevuti nella sua carriera si ricordano il Phoenix Prize of Humor nel 1973, il Yellow Kid Award nel 1974, il Nakanoki Prize nel 1977, il Cartoonist of the Year del Salone Internazionale dell’Humor di Montréal nel 1977 e la palma d’oro di San Remo.



In gioventù curava le illustrazioni per libri di infanzia e ha anche lavorato per il cinema come pubblicitario e vignettista. Negli anni Sessanta il trasferimento a New York dove lavora per la Paramount disegnando cortometraggi come Braccio di Ferro e Little Lulu. La la fama internazionale la raggiunse una volta trasferitosi a Parigi.