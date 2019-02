“La pubblicità è un gioco”: le regole del successo di Gianluca Mech

Gianluca Mech, l’uomo divenuto famoso con il metodo dimagrante Tisanoreica, svela i segreti del suo successo nel nuovo libro "La pubblicità è un gioco. Tecniche e segreti per una perfetta comunicazione" (ed. Cairo, pp.144, euro 14). Dalla qualità del prodotto al team aziendale fino alle tecniche per conoscere meglio il pubblico: il libro fornisce regole pratiche per orientarsi nel mondo della pubblicità sul web, in tv e in radio.



Gianluca Mech in questo insolito manuale userà esempi concreti di imprenditori di successo per ispirare il lettore e chiarire a tutti come risultare vincenti nel mondo del marketing. L'autore, con tanti piccoli segreti pratici e anche psicologici traccia un percorso chiaro e utile per chi vuole comunicare nel modo più efficace possibile i prodotti della propria azienda.