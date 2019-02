"Per fare la segretaria devi avere le scarpe adatte", l'esordio di Evita Paleari

Evita ha diciannove anni e una vita che scorre serena tra amici, musica e la sua grande passione: la danza. Ma una telefonata rivoluziona i suoi piani: assunta come segretaria in un'importante azienda milanese, si troverà a dover fare i conti con il mondo dei "grandi", destreggiandosi tra momenti esilaranti, incontri emozionanti e... la ricerca della scarpa perfetta! "Per fare la segretaria devi avere le scarpe adatte" (Albatros, 173 pagine, 13,90 euro) è l'esordio di Evita Paleari.



Di seguito la video anteprima del libro.