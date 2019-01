"L'Italia non è più italiana": ecco come l'industria, il cibo e le infrastrutture strategiche sono finite in mani straniere

Grandi gruppi industriali, brand di moda, servizi e banche: ogni settore italiano è oggetto della razzia straniera. Quali sono le dimensioni e le motivazioni del fenomeno?

Ogni 48 ore una nostra azienda passa in mani straniere. Alcuni casi diventano famosi e conquistano le prime pagine dei giornali - penso ai casi Embraco, Pernigotti, Versace - ma la maggior parte delle acquisizioni avviene nel silenzio perché una parte dell'opinione pubblica dice "che male c'è?". Come provo a raccontare nel libro, il male c'è ed è profondo. Innanzitutto perché non abbiamo in mano le redini del nostro paese, come è stato denunciato dai Servizi segreti in un una relazione al Parlamento di cui si è parlato troppo poco e che lancia l'allarme: non controlliamo più niente in settori quali la siderurgia, la metalmeccanica, la chimica, e in altri che sarebbero tipicamente italiani (penso alla moda e all'alimentare). E poi perché siamo incapaci di fare sistema e di difendere i nostri beni. Infine perché i gruppi che fanno shopping da noi tutelano principalmente i propri interessi.



Perché l'arrivo di capitali stranieri non è positivo per le realtà italiane? Perché i nuovi padroni sono soltanto predoni?

Normalmente i nuovi padroni non sono imprenditori ma operatori della finanza, fondi di investimento o multinazionali. Nel libro racconto un aneddoto su Michele Ferrero: davanti a un manager che gli proponeva un taglio al personale in un momento di difficoltà dell'azienda, raccontò di come i contadini sfruttassero l'inverno per ristrutturare la cascina, pitturare gli steccati, pulire le stalle. In quella situazione prese una decisione da imprenditore, non da burocrate rispondendo al dirigente: "Mandi gli operai al momento senza lavoro a tinteggiare la fabbrica, l'unico che licenzio è lei". Ecco, gli imprenditori di una volta erano legati al territorio e facevano scelte conoscendo i propri operai, oggi manca una imprenditoria umana. Le decisioni strategiche sul nostro futuro oggi vengono prese in asettici uffici del North Carolina o di Shanghai, da persone che non hanno mai visto un’officina, che non hanno alcuna relazione con la nostra terra e la nostra storia. E questo è un pericolo per il nostro paese.



E gli stessi italiani non hanno grande consapevolezza e orgoglio...

Siamo totalmente incapaci di amare l'Italia. Comincio questo libro andando davanti alla vecchia cascina di mio nonno, a Canelli, in Piemonte, attualmente decrepita, in stato di abbandono. Tutto attorno le altre cascine acquistate da inglesi e francesi sono disabitate, ma perfettamente ristrutturate. La dimostrazione del fatto che non sappiamo valorizzare e recuperare il nostro patrimonio. Mi piacerebbe lanciare una campagna social con l'hashtag #salviamoletradizioni. Iniziamo a salvare l'Italia tutelando la nostra lingua, la nostra tavola. Dilaga la cucina etnica, ma ci sono 250 cibi italiani a rischio (e nessuno li difende). Dilagano i termini inglesi, ma la nostra lingua rischia di scomparire (e i parlamentari sono i primi a dare alle leggi nomi stranieri). Cito come ultimo caso Parmalat, una ricchezza italiana di cui nessuno dei nostri imprenditori si è fatto carico e che è andata ai francesi. Ci vogliono i politici, ma soprattutto imprenditori di livello.



L'inchiesta documenta come anche la malavita oggi sia in mano a organizzazioni straniere. Com'è possibile?

A casa nostra non siamo più padroni e nemmeno padrini. Le mafie straniere sono così forti da riuscire ad avere la meglio su quelle italiane. Sono stato a Castel Volturno dove la mafia nigeriana ha creato il suo grande hub malavitoso, cacciando la camorra dei Casalesi. Chiaramente non difendo la mafia, ma questo fenomeno è sintomo di come sta cambiando il nostro paese.



La globalizzazione è un processo ormai irreversibile? Cosa possiamo fare per rallentarla o indirizzarla a nostro vantaggio?

Non so se siamo ancora in tempo, ma dobbiamo iniziare a difendere l'Italia. Anche per un motivo di opportunità: conoscere la propria identità è il presupposto per confrontarsi con il diverso e dialogare. Un mondo di dazi e di muri non piace a nessuno, ma non ci possiamo nemmeno raccontare la favola bella del mercato aperto, troppo spesso utilizzata per fregare chi è più debole. Non bisogna idealizzare e nemmeno demonizzare l'apertura dei mercati: il mare aperto è meraviglioso ma pure capace di ucciderti se non sei attrezzato per solcarlo. L'Italia è andata nel mare aperto della globalizzazione senza essere preparata e ne stiamo pagando le conseguenze.