"Hollow City. Il ritorno dei ragazzi speciali di Miss Peregrine": dal libro al fumetto

L’inventiva di Ransom Riggs e il segno sinuoso di Cassandra Jean si fondono in una storia mozzafiato: il secondo capitolo di una sfida tra Bene e Male che ha lasciato il segno in milioni di lettori. Si tratta di "Hollow City. Il ritorno dei ragazzi speciali di Miss Peregrine" (Rizzoli Lizard, 264 pp., euro 20). Dopo aver conquistato il grande schermo grazie al genio di Tim Burton , il mondo incantato dei romanzi di Riggs è ora protagonista di un grahic novel.

La trama - Jacob Portman è un ragazzo come tanti, ma l’avventura in cui si è cacciato è tutto meno che ordinaria amministrazione: mostri diabolici che minacciano un gruppo di ragazzi sospeso in un limbo spazio-temporale, anime delicate che verrebbero corrotte e divorate dal mondo che noi conosciamo, se non fosse per le cure amorevoli di una donna più unica che rara: Miss Peregrine. Ma ora che lei è stata imprigionata nella morsa di un suo stesso incantesimo, chi farà da ponte tra il nostro piano della realtà e quello in cui si nascondono i suoi giovani protetti?



Gli autori - Ransom Riggs vive a Los Angeles. È autore dei romanzi che compongono la saga di Miss Peregrine (edita da Rizzoli), dal secondo dei quali è tratto questo graphic novel. La sua opera ha ispirato anche il regista Tim Burton. I libri di Riggs hanno venduto oltre cinque milioni di copie nel mondo, diventando bestseller internazionali.



Cassandra Jean è un’illustratrice e fumettista freelance. Ha firmato il graphic novel Beautiful creatures, ancora inedito in Italia, e illustrato Storia di illustri Shadowhunters (Mondadori, 2016) dell’autrice fantasy Cassandra Clare.