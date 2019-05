"Elisabetta II", una storia enigmatica e intima scatto dopo scatto

Pagine da sfogliare con attenzione e passione quelle della biografia "Elisabetta II. Ritratto di regina" (Mondadori), perché si delinei nel lettore quel profilo personale, intimo e soprattutto sconosciuto, della sovrana, fra le più longeve della storia.



Così, tra l’amore per Filippo e i complessi rapporti con i membri della Royal Family, tra pettegolezzi e bizzarri cappellini, l'autrice, la giornalista Paola Calvetti, attraverso aneddoti e retroscena, mostra la verità di una donna sempre in attesa di vivere, di essere compresa e amata.



In un ritratto rigoroso e incalzante, per la prima volta Calvetti riavvicina donna e simbolo, rendendo la sovrana britannica un po' meno distante e, delle protagoniste della storia, la più amabile.